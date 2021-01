MILAN - E' una grande gara, il Milan è meritatamente primo. Giochiamo una partita alla volta, la classifica la guarderemo a marzo/aprile".



Alla vigilia del match di San Siro contro il Milan, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato così a Sky Sport tra campo e mercato:



ASSENZE - "Le assenze ce le hanno tutti, bisogna adeguarsi, avere pazienza. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, la viviamo con responsabilità, attenendoci ai protocolli ma senza preoccupazione per le assenze. Abbiamo una rosa competitiva".



QUAGLIARELLA - "Ai giocatori che hanno giocato da noi siamo molto riconoscenti, a Fabio in particolare. Siamo stati insieme anche alla Sampdoria con Fabio, quindi in modo particolare. Riteniamo di avere una rosa competitiva, giochiamo una partita per volta e vedremo se sarà o meno il caso di intervenire".