Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo e il suo rinnovo del contratto rimangono al centro dell'attenzione in casa Roma. C'è ottimismo per le firme ma bisognerà capire le cifre definitive che lievitano gol dopo gol. "In più, se inizialmente la questione clausola rescissoria sembrava evitata adesso invece si riapre e bisogna stare attenti. Anche perché la Juve lo ritiene un acquisto ideale, Paratici pensa che sia il giocatore perfetto per i bianconeri ma al momento è difficile immaginare un suo addio alla Roma, Zaniolo si trova benissimo", scrive La Gazzetta.