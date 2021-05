Ripartire dopo il ko contro il Milan. Così il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato a DAZN prima della partita contro il Sassuolo: “Sappiamo l’importanza della partita, siamo in piedi e in corsa, ci giochiamo le possibilità. Piano A e B ci penseremo quando sarà il momento, ora testa al campo".



LOCATELLI - "Bravo giocatore, è del Sassuolo, non siamo in tempo di mercato, la priorità è la partita che resta molto importante".



SUPERLEGA - "Gravina ha buon senso come Agnelli, ci sarà dialogo tra di loro, di questi temi parla il presidente e non mi dilungo".



BUFFON - "Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava comunicarlo. Al di là di ringraziarlo come club e personalmente, per la persona e il giocatore che è, devo dire che ci ha dato tantissimo. Credo di aver guadagnato un amico che avrò per tutta la vita. Mi e ci ha dato moltissimo, spesso siamo rigidi, ma dai veri campioni si può imparare. Io a Buffon ho cercato di rubare il più possibile. Credo che sia un’icona dello sport italiano pari a Valentino Rossi o Paltrinieri, gente che porta il nome dell’Italia in giro per il mondo in modo onorevole”.