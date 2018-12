La Juventus fa sul serio per Sandro Tonali. Come riporta Tuttosport Fabio Paratici vuole chiudere a tutti i costi la trattativa con il Brescia per il centrocampista classe 2000, già convocato da Roberto Mancini con la Nazionale maggiore. Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, e Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, ne stanno parlando, con il club lombardo che vuole chiudere alla grande l'operazione. La valutazione del calciatore è superiore ai 25 milioni di euro.