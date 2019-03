La Juventus non molla Tanguy Ndombele. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il Lione ha fissato il prezzo del centrocampista francese in 70 milioni di euro. Una cifra alta, altissima ma giustificata dall'interesse di tanti altri top club in giro per l'Europa, tra questi anche Tottenham e Manchester United. Insomma, il ragazzo è una delle pietre preziose in quella bottega carissima che è il club francese. Le alternative? Chiaro: c'è sempre Paul Pogba nella mente e nel mirino. Poi Zaniolo, Pellegrini (fuori dai grandi giri dei titolari giallorossi). Insomma, le opzioni ci sono. Ma Paratici non vuole saperne: Ndombelé è da prendere. E da farlo davvero subito.