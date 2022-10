Il centrocampista della Juve, Leandro Paredes, ha parlato nel prepartita del match contro il Maccabi Haifa: "Sappiamo che la partita è molto importante per il nostro girone e raggiungere la vittoria che volevamo da Parigi e dalla gara con Benfica. Dobbiamo fare il massimo per ottenere la vittoria". L'argentino sulla sua condizione e il suo inserimento ha aggiunto: "Bene. Piano piano sto arrivando al top. Era tanto che non giocavo tante partite di seguito. Spero di dare il mio contributo alla squadra".