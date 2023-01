Quando si tratta di big match, Leandro Paredes si accomoda in panchina. O è fuori per infortunio. E' successo a ottobre con il Milan quando è entrato nella ripresa, un mese dopo ha saltato la gara con l'Inter per un infortunio al bicipite femorale che l'ha bloccato anche nelle ultime due gare del girone di Champions con Benfica e Psg.- Già nelle ultime partite prima della sosta aveva preso il posto dell'argentino out per problemi fisici, ma in generale Paredes - per ora - non ha convinto.. Ecco perché l'allenatore per il Napoli dovrebbe puntare sull'entusiasmo e la voglia di Fagioli, convinto di dimostrare a tutti di poter essere un punto fermo per il futuro. Allegri non ha dubbi: sceglie Nicolò e fa fuori Paredes, per un altro big match in panchina.