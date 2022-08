Allegri e la Juventus si preparano ad accogliere finalmente il tanto atteso regista: dopo un lungo corteggiamento, Leandro Paredes ora è a un passo dal ritorno in Italia dopo le esperienze a Empoli e Roma. I contatti tra le parti sono fitti, e la Vecchia Signora, dopo il fallimento dell'affare Rabiot-United, ha deciso di rompere gli indugi e di anticipare il colpo Paredes, posponendo le uscite.



I DETTAGLI - Siamo ai dettagli per Paredes, per il quale c'è l'accordo di massima, come assicurano anche in Francia, con il Paris Saint-Germain: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Gli ultimi nodi sono sulla formula, con la Juve che vorrebbe strappare un diritto di riscatto o inserire condizioni più difficili per far scattare l'obbligo. Ma la stretta di mano è nell'aria, la svolta è arrivata e i dirigenti bianconeri hanno deciso di regalare ad Allegri la chiave per dare un gioco alla sua squadra.