Il gioco delle parti. Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, all'ingresso in Lega Calcio, ha parlato del futuro di Fabiano Parisi, terzino sinistro 22enne corteggiato dalla Juventus: "Non ci sono novità, gioca nell'Empoli e sarà il nostro capitano". Un messaggio chiaro ai bianconeri, che hanno messo l'ex esterno dell'Avellino in cima alla lista dei desideri. Domani, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in calendario un nuovo summit tra i due club a Milano per provare ad arrivare un accordo.



CONTROPARTITA - L’idea della Juve è quella di investire per il cartellino di Parisi una cifra intorno ai 6/7 milioni più una o più contropartite tecniche ( a seconda delle formule di acquisto). Il candidato principale a vestire la maglia dell’Empoli è Ranocchia, l'anno scorso a Monza. Altri due nomi sono quelli di Miretti e Soulè sul quale ci sono però anche Feyenoord e Monza.