Il calciomercato ai tempi dei social. Il Chief Marketing Officer della Juventus Mike Armstrong ha raccontato nel podcast Footballco Business Podcast di Footbalco la strategia comunicativa della Juve a partire da Twitch: "E' come sedersi intorno a un tavolo virtuale, fare conversazione e scambiarsi pareri. Non è un caso che gli influencer usano sempre di più twitch. E' importante dare pubblico una certa continuità, dar loro delle certezze, per esempio sugli appuntamenti fissi"."In questo momento stiamo sperimentando molto. Abbiamo quattro format diversi, due in italiano e due in inglese. Il lunedì per esempio c'è una review di quello che è successo nel weekend, i tifosi hanno la possibilità di dire la loro, di raccontare la felicità o la delusione. Parliamo di prima squadra, ma anche delle giovanili e delle squadre femminili. C'è un appuntamento anche con le partite storiche, che sono sempre molto apprezzate, altri nei quali parliamo di tattica o di mercatoIn questo caso abbiamo dovuto fare tutto in 24 ore, considerando che ci sono contenuti diversi per Twitch o per Tik Tok, dove abbiamo per esempio la collaborazione con Khaby Lame. Ma sappiamo bene che ogni piattaforma ha la sua audience, per questo abbiamo un team che conosce queste sfumature. Dovevamo presentare Vlahovic al mondo, presentarlo come un brand Juve".