Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, parla dopo la vittoria sul Bologna. Queste le sue parole a Sky Sport: "Quanto era importante vincere? Era fondamentale, c'è poco da dire. Fondamentale vincere, dare una risposta a noi stessi, se saremo sempre questi da ora in avanti ci toglieremo grandi soddisfazioni. Una squadra come la nostra deve essere fatta prima di grandi uomini e poi di grandi calciatori. Questa è la strada giusta, quella del sacrificio e dell'umiltà.



SUL CONFRONTO IN SPOGLIATOIO - "Credo che fuori si sia parlato troppo. Noi dobbiamo fare quadrato e rispondere coi fatti, come fatto stasera. E' normale che dopo una finale persa ci si interroghi. Ci siamo parlati, come succede danni nella Juventus, abbiamo avuto un confronto comune e abbiamo indicato la strada".