Federico Chiesa, unica nota lieta nella serata col Porto, che ha sancito l'eliminazione dalla Champions della Juventus, parla al sito della Uefa: "Penso che in un primo tempo in cui non abbiamo iniziato bene anche per il fatto per il peso della partita, abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di passare indipendentemente da tutto. I dettagli ci sono mancati perché se fosse andato tutto per il verso giusto saremmo ai quarti, ma non ci siamo e c'è da voltare pagina e pensare ora al campionato".