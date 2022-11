"C'è voluto un po' di tempo per essere al top, ma ora si vede il suo potenziale". Raggiunto da Tuttosport, Stefano Castelnuovo, agente di Manuel Locatelli, parla così del centrocampista della Juventus: "Rende meglio in un centrocampo a due, ma ha dimostrato di saper essere utile alla squadra anche a tre. Ed è un ragazzo che sa mettersi a disposizione delle necessità e delle richieste dell’allenatore".



È stato tra i protagonisti della risalita bianconera.

"È importante per l'economia della Juve e il club lo ha sempre apprezzato, Manuel è cresciuto negli anni. Rinnovo? A tempo debito valuteremo tutto con calma e serenità, sappiamo che Manuel è nei progetti futuri della Juve e questo è motivo di orgoglio".