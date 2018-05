Svetlana Vakulova, la hostess che non ha stretto la mano al difensore della Juventus Mehdi Benatia durante la festa scudetto di sabato all'Allianz Stadium di Torino, ha voluto spiegare le motivazioni di quel gesto: "Dopo più di un milione di visualizzazioni su social ho ricevuto molti messaggi in Direct e commenti su Benatia. Le regole delle hostess non permettono di avere alcun contatto con i protagonisti durante le manifestazioni ufficiali. Quindi nulla di personale nel non aver dato la mano al calciatore. Sono tifosa juventina e esprimo alla società Juventus i miei complimenti per la vittoria".