Zdenek Grygera è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato a proposito dell'imminente sfida fra Fiorentina e Juventus: "Juve? Nei risultati da inizio stagione hanno fatto bene, sono ben organizzati e non subiscono goal e quello fa sempre la differenza, anche se non segnano molto. In tante partite hanno vinto 1 o 2-0. Fiorentina-Juve è sempre una partita tosta, per i calciatori ma anche per i tifosi. Fuori casa mi ricordo che quando arrivavamo allo stadio capivamo subito che la partita sarebbe stata tosta. Domenica mi aspetto uno stadio esaurito, con tanta spinta per i giocatori della Fiorentina. La Juve è una squadra forte, da tifoso bianconero spero che vinca e che faccia bene in Serie A"



LA VIOLA - Mi piacciono molto i terzini della Fiorentina, anche se sono ancora giovani e possono ancora crescere. Dei viola poi apprezzo Bonaventura che sta dimostrando di essere importante per la squadra