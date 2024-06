Getty Images

, scopritore ed ex allenatore di Moise Kean alla Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato dell'attaccante di Vercelli. Queste le sue dichiarazioni: "E' un giocatore che già da piccolo faceva intravedere qualità importanti. Ha sempre giocato nelle giovanili da sotto età, facendo sempre la differenza. Tecnicamente è molto bravo, senza contare la forza fisica. Non è stato tanto fortunato nelle ultime stagioni visti i vari infortuni, ma parliamo comunque di un ragazzo del 2000, ancora molto giovane ma già con un bel bagaglio tecnico e di esperienze dietro. E' normale un rallentamento ma sono convinto che prima o poi troverà la sua realtà."

- " Dovesse penderlo, la Fiorentina farebbe un affare: ha ampi margini di miglioramento. Se riuscirà a trovare il giusto feeling con allenatore e squadra potrà veramente dare una grossa mano alla Fiorentina. Come prima punta potrebbe veramente far bene, ma se la Fiorentina decidesse di acquistare un altro attaccante, Kean per me può giocare tranquillamente come seconda punta."