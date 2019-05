Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Sky Sport dell'addio di Massimiliano Allegri, che da fine stagione non sarà più l'allenatore bianconero: "Devo subito chiarire una cosa che ha fatto clamore: non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro che non potevo cancellare. Mi è dispiaciuto. Dobbiamo prendere delle decisioni e l'abbiamo presa. Finito un ciclo in modo naturale, non c'è un vero motivo. Si è chiuso un ciclo molto importante, non si ripeterà più questo ciclo qui. Max è stato immenso, ha vinto 11 trofei e vinto quasi tutto quello che gli è stato chiesto. Complimenti a lui e allo staff, anche a Barzagli. La loro notte ".



SUL FUTURO - "Inzaghi o Sarri? Valutazioni in corso, non abbiamo fretta. Non sarà semplice, sappiamo che questo ciclo non si ripeterà. Sarà ancora più difficile. Non c'è stata ancora una scelta? Finora valutavamo Max, non abbiamo contattato altri allenatori. Abbiamo idee, pure chiare. Ma non è stato fatto niente ancora".