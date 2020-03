Il difensore dellaDanieleha risposto alle domande dei tifosi nel corso del nuovo format di JTv "A Casa Con la Juve". Ecco quanto raccolto da TuttoJuve.com: "Sto bene, sono sempre stato abbastanza bene. Non ho avuto i sintomi che si leggono in giro.Mi auguro sia servito a sensibilizzare tutti".- "Ringrazio tutti qui pubblicamente per i messaggi ricevuti. Io sto bene, state tranquilli. Supereremo tutti questa situazione".- "Io sto finendo praticamente Netflix. Vi consiglio "Contrattempo", è un thriller che dura poco e non è pesante. Accetto altri consigli da voi""Sono sempre stato centrocampista o difensore, ma io essendo tifoso juventino da sempre ogni anno prendevo la maglietta di Del Piero. Assieme alle scarpette nuove mio papà da tradizione mi comprava anche la maglia di Del Piero"- "Penso sia stato il primo scudetto vinto con la passerella allo Stadium, lo stadio che grida il mio nome e la Coppa alzata sul campo. Calcisticamente direi quello il più emozionante. Nella vita... Diciamo che le due cose sono abbastanza collegate ecco"- "Ne metto due, entrambi portieri che sono un po' particolari: Pinsoglio e Buffon, non so chi mettere prima quindi dico entrambi"- "Il tennis""Cosa mi manca? Abbracciare le persone care che mi stanno mancando in questo momento. Io sono al J|Hotel da solo, la quarantena è un pochino lunga e noiosa come per tutti. A maggior ragione se sei da solo"