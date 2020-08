Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha consegnato la coppa dello scudetto a Paolo Garimberti, presidente del J-Museum. Queste le parole del tecnico bianconero: "Basta entrare qui, in questa stanza, per respirare aria di storia e di mito. Questo Tempio dei Trofei è uno dei più grandi d’Europa; portare qui la Coppa dello scudetto è un piacere .È stata una stagione in cui è successo di tutto a livello mondiale, durata 12 mesi, e la vittoria del campionato è merito di tutto il gruppo e di tutto l'ambiente".