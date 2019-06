Massimo Taibi, ex portiere di Serie A e Premier, ha detto la sua ai microfoni di RBN sul ritorno di Buffon alla Juventus e sulla sempre più possibile partenza di Perin, scomodo nel ruolo di secondo portiere. Taibi ha rivolto l'attenzione proprio su questo aspetto, sottolineando le difficoltà nel gestire un ruolo da "secondo".



BUFFON - "Ha ancora voglia di giocare e tornare alla Juve sarebbe come tornare a casa. Lo scorso anno c’erano i presupposti per andare via, ha avuto un’offerta importante per giocare titolare, ma adesso, a 41 anni, sarà disposto a giocare di meno. È un bel progetto e un bel ritorno"



PERIN - "​Fare il secondo è un altro ruolo. Io ho provato a fare il secondo, mi sentivo un pesce fuor d’acqua, se perdi l'occhio diventa complicato. Perin è un titolare, non ha ancora la mentalità per fare il secondo"