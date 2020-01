Juventus-Parma è il posticipo serale domenicale della 1a giornata di ritorno, la 20esima di campionato e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara.



LA DESIGNAZIONE

DI BELLO (SCHENONE – VECCHI; IV: GHERSINI; VAR: VALERI; AVAR: TEGONI).



6' - Contatto in area Gagliolo-Ronaldo con l'attaccante della Juve che cade in area lamentando un colpo al volto. Per l'arbitro non c'è nulla e lascia correre.

17' - Contrasto Rabiot-Gagliolo col centrocampista della Juve che resta a terra, ma l'intervento era entro i limiti, giusto non estrarre il giallo.