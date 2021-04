Perché ce ne vogliono circa quaranta per rispondere al gol di Brugman, perché almeno alla ripresa in campo ci va un'altra squadra, motivata e determinata, soprattutto conscia della situazione in cui versa. All'Allianz Stadium, la Juve batte il Parma per 3-1: dopo la magia su punizione del centrocampista gialloblù, è di Alex Sandro la doppietta che ribalta una situazione drammatica.