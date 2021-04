la barriera forse è messa non alla perfezione, ma viene più che altro tradito da Ronaldo.: sbaglia tanto, pasticcia, però è quello che ci mette sempre lo spirito giusto.torna dopo la positività al Covid, gioca con intelligenza.: decisivo sul gol di Alex Sandro, fa a sportellate con Pellé e poi trova la prima rete stagionale... meglio di così.: due reti pesanti, come la sassata che infila alle spalle di Colombi per l'1-1. Il raddoppio è poi una rarità, un colpo di testa di rapina.freno a mano tirato per un tempo, forse il serbatoio inizia a essere in riserva. Ma il gioco passa da lui ed è lui a trovare l'assist per il raddoppio della Juve, da lì si sblocca e non è più frenabile. (29' st- Qualche strappo lo dà.)torna titolare, non incanta, anzi delude. Però è decisivo quando salva sulla linea un gol già fatto, sarebbe stato il 2-2. (42 stla forma sta crescendo e si vede, anche se quando imposta all'indietro fa sempre venire i brividi. (29' stGestisce la palla senza strafare.): poco brillante, corre tanto e spesso a vuoto, sbaglia qualche appoggio elementare. (29 stCerca di approfittare degli spazi che lascia il Parma.): ci prova, cerca la giocata che possa dargli fiducia, in assoluto la sua è una prestazione comunque positiva. (39 stil fastidio di Ronaldo si ripropone non per i flessori, ma perché gioca con indolenza. Si divora subito un gol, poi lascia il buco in barriera sul gol di Brugman abbassando la testa per paura del tiro.All.tenere sulla corda i suoi in questi giorni deve essere stata un'impresa, ma la zona Champions è a rischio e contro il Parma la Juve compie altri passi indietro.si supera in avvio su Ronaldo, non può nulla sul primo gol di Alex Sandro mentre non è impeccabile sul raddoppio.McKennie non è in serata, ma lui lo patisce comunque.: fa passare una brutta serata a Ronaldo, sfiora pure il gol del 2-2.roccioso, con le cattive più che con le buone cerca di tenere a bada gli attaccanti bianconeri.meglio quando spinge di quando deve tenere su Cuadrado. (36 stbella prova, senza tutti quegli infortuni avrebbe avuto altra carriera.che punizione, ha qualità e allo Stadium si vedono. (26 stcerca di trascinare i suoi.si nota poco. (36 stfinisce stritolato tra Bonucci e De Ligt (17' stmacchinoso ma generoso)cerca di mettere in difficoltà Danilo, anche se finisce troppo in fretta la benzina (17' sttroppo timido)All.: impone alla Juve una partita vera, anche difficile da gestire.