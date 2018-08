La Juventus va a Parma nella terza di campionato alla ricerca del tris di vittorie. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno, dall’altra parte i ducali, fermi a 1 punto in classifica, cercano il primo successo della stagione. Una specie di mission impossibile contro la Juventus, sono pochi infatti i dubbi sulla vittoria degli uomini di Allegri che - si legge in una nota di Sisal Matchpoint - vale appena 1.18. Il blitz dei gialloblù sarebbe un’impresa da ben 16.00 volte la posta, mentre il pareggio è a quota 7.00. Plebiscito tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria bianconera. In casa Juventus manca solo la ciliegina sulla torta all’ottimo avvio di campionato, ovvero il gol di Cristiano Ronaldo. La gara con il Parma potrebbe essere la volta buona di CR7, proposto in rete a 1.75 e a 3.75 come Primo Marcatore. La sua doppietta vale 3.00. Sisal Matchpoint, con le Scommesse On Demand, ha aperto anche la scommessa sul digiuno di Ronaldo nelle prime 10 giornate di campionato. Un’ ipotesi che sembra quasi impossibile, proposta a ben 100 volte la posta.