La Juve stringe i tempi per Scamacca. Paratici dà l'assalto finale all'attaccante del Sassuolo, ora in prestito al Genoa (che conta di sostituirlo con Lammers dell’Atalanta): anche ieri ci sono stati numerosi contatti, Carnevali tiene duro. Il calciatore e il suo agente sono in pressing per chiudere l'affare. I campioni d'Italia offrono 22 milioni di euro con un diritto di riscatto, mentre il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto.



In subordine c'è anche l’offerta del Parma, arrivato a proporre 15 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo ci sono delle opzioni estere come Giroud del Chelsea, che sta valutando gli effetti del cambio di allenatore tra Lampard e Tuchel.