Luca Siligardi, attaccante del Parma, parla a 12tvParma del pareggio contro la Juve: "E' stata una gioia immensa, anche perché le altre volte che ho giocato a Torino ci sono state solo delusioni. E' stata una prestazione incredibile che resterà nella nostra storia e in quella della società. Volevamo fare qualcosa di importante e abbiamo dato tutto per raggiungere l'obiettivo, nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto".



SU CR7 - "Il mancato saluto? Lo capisco, ha segnato una doppietta che non è servita a vincere, ci tenevo a salutarlo ma non è che la notte non ho dormito. Lo capisco, sono cose che nascono dalla delusione".