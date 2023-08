Il brasiliano, capitano della, ritorna sul pareggio ottenuto dai bianconeri ieri contro il Bologna: "Non dovremmo mai accontentarci di un pareggio in casa contro qualsiasi avversario - scrive il numero 6 juventino -, ma il carattere della squadra e il modo in cui abbiamo cercato di raggiungere la vittoria fino alla fine indicano quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento per l'intera stagione! Forza @juventus! #Dani6 #SerieATIM #FinoAllaFine".