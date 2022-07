10.10 - Anche Manuel Locatelli e Wojciech Szczesny sono giunti al J Medical e si concessi il primo bagno di folla in compagnia dei tanti supporters bianconeri presenti.



9.45 - Una vera e propria ovazione ha accolto l'arrivo, a bordo della stessa autovettura, di Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Il calciatore olandese è stato da subito uno dei più acclamati dai tanti tifosi juventini presenti all'esterno del J Medical per ottenere una foto o un autografo. Per lui prima giornata di lavoro in attesa di possibili sviluppi nella trattativa tra il club bianconero e il Bayern Monaco per un'eventuale cessione. "Non andare via, resta con noi", è stato l'appello rivolto da diversi sostenitori al calciatore olandese.





9.30 - Dopo i test fisici sostenuti nei giorni scorsi dalla maggior parte dei calciatori di Allegri e quelli dei nuovi acquisti Di Maria e Pogba, inizia ufficialmente quest'oggi il raduno della Juventus 2022/2023. Di primo mattino hanno raggiunto il J Medical i reduci dagli impegni con le rispettive nazionali nel mese di giugno, tra cui Alex Sandro e Leonardo Bonucci.