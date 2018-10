“La Juventus deve competere con le squadre che sono davanti a lei”: parola del presidente Andrea Agnelli, il cui riferimento non va alle rivali in Italia (ad oggi lontanissime) dal punto di vista sportivo, bensì a quelle in Europa dal punto di vista economico. Si parla di ricavi e di potenza del brand - due valori fondamentali per la crescita di un club calcistico - e di un tema dal peso enorme nella rivoluzione dirigenziale della Juve post-Marotta. E’ inevitabile, in questo senso, che lo sguardo dei bianconeri sia puntato sui mercati esteri.



