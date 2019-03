La Juventus festeggia. In ogni caso, comunque vada la partita contro l'Udinese di domani sera, gustoso antipasto del match più importante della stagione, quello di martedì sera contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il teatro è lo stesso, l'Allianz Stadium. E proprio qui scatta l'ora della festa, per la partita numero 200 nel tempio bianconero, vera e propria fortezza di tutte le grandi vittorie del passato recente. Dapprima denominato Juventus Stadium, poi diventato Allianz a partire dalla scorsa stagione per questioni di sponsor, la musica non cambia. E' il teatro dei sogni per la Juventus, che sogna una nuova impresa proprio martedì, nella presenza numero 201 contro i colchoneros.



I NUMERI - Sport Mediaset ha raccolto i numeri da sogno della Juventus allo Stadium: in 199 partite sono arrivate ben 158 vittorie, con una pazzesca percentuale del 79.4%, oltre a 32 pareggi, di cui due nella stagione in corso contro Genoa e Parma, e appena 9 sconfitte tra campionato (5), Coppa Italia (1) e Champions League (3), con i bianconeri caduti soltanto di fronte a Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United, nello scorso girone di qualificazione. In tutto, sette scudetti consecutivi, con l'ottavo già in tasca, quattro Coppa Italia e due finali di Champions prenotate. Sempre qui, sempre allo Stadium dei sogni dai colori bianconeri.