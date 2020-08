Federico Pastorello, procuratore sportivo, ha raccontato al quotidiano spagnolo As le vicende legate al mancato trasferimento di Dimitar Berbatov alla Juventus: “Il ragazzo aveva un accordo con la Fiorentina. Gli avevo mandato un aereo e stavamo lavorando bene per portarlo alla Juventus. Aveva un accordo con il CEO dello United David Gill, e il giocatore voleva fortemente andare alla Juve, era tutto fatto. Dopo due ore la chiusura del mercato mi trovavo con Paratici, ero felice dopo dodici o tredici ore di lavoro perché avevamo iniziato all’alba. Alla fine, però, Marotta entra e dice: “Berbatov non sta arrivando”. Gli abbiamo chiesto cosa volesse dire, perché stavamo aspettando che prendesse l’aereo da Monaco per sbarcare a Torino e Marotta disse: “No, mi ha chiamato e ha detto che ha accettato l’offerta del Fulham”. A quel punto scoprimmo che al Fulham c’era l’allenatore che l’aveva lanciato e voleva tornare a giocare per lui. È stata una grande delusione, anche perché era un’operazione prestigiosa. Un attaccante dallo United alla Juve, e c’era un altro club di mezzo. È stato frustrante”.