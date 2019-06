Mai ferma, perennemente attiva, su ogni fronte. La Juventus attende Maurizio Sarri, ma continua a lavorare sul mercato per il presente con un occhio al futuro. Talenti di sicura prospettiva, da far crescere con calma, per poi inserirli in squadra (o, perché no, utilizzarli in altre trattative come pedine di scambio). La difesa è un reparto da svecchiare così Paratici, dopo essersi assicurato Demiral, è pronto a chiudere anche per Cristian Romero.



IL PROFILO GIUSTO - Centrale fisico ma allo stesso tempo rapido e veloce, la crescita dell’argentino è stata fulminea. Arrivato a Genova lo scorsa estate dal Belgrano, ha dovuto attendere il 20 ottobre esordire, scherzo del destino, proprio all’Allianz Stadium con la Juventus: 90 minuti in campo e primi riflettori puntati. Da quel momento non è più uscito dalle rotazioni dei rossoblù: 29 presenze, 2 reti e una sensazione di potenzialità inesplorate. I bianconeri da mesi lo hanno bloccato e, dopo gli ultimi positivi contatti, sono pronti a chiudere.



LA STRATEGIA BIANCONERA - I dialoghi tra Juve e Genoa vanno avanti da settimane. La prima richiesta di Preziosi, tra i 35 e i 40 milioni di euro, è stata ritenuta eccessiva, ma non per questo ha fermato la trattativa. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, per sbloccare l’affare Paratici ha concesso al Genoa il prestito biennale di Romero. La Juve lo preleverà in un’operazione da circa 20-25 milioni di euro, per poi lasciarlo due anni in Liguria. Una soluzione gradita ad entrambe le parti: l'argentino potrà crescere e fare ulteriore esperienza in Serie A da protagonista assoluto, senza eccessive pressioni, per poi sbarcare a Torino sicuramente più pronto di quanto non sarebbe ora.



