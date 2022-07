Dopo Ronaldo e de Ligt, ecco che la Juve rimane colpita da chi la elimina dalla Champions League. Questo vuol dire che Pau Torres, centrale 25enne del Villarreal semifinalista della massima competizione europea, sarà il prossimo compagno di Bonucci? Non per forza; per il momento non si può parlare di trattativa, ma in attesa di salutare proprio il centrale olandese, i bianconeri si guardano attorno e manifestano il proprio gradimento per il difensore spagnolo.



CONTRATTO E COSTO - Il contratto che scade nel 2024 non è inattaccabile, mentre il Submarino Amarillo chiede 50 milioni, cifra che può essere abbassata facendo leva sulla scadenza non remota. Il nome circola dalle parti della Torino bianconera, fermo restando che il preferito di Allegri resta Kalidou Koulibaly, con i vari Badiashile, Kimpembe e Gabriel oltre a Pau Torres come alternative. Le liquidità che arriveranno dalla cessione di de Ligt aiuteranno i bianconeri a piazzare un altro colpo importante per non rimanere scoperti in difesa.