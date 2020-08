L'ex giocatore della Juventus, Michele Pazienza, ha parlato a ItaSportPress: "La Juventus sarà stata sicurissima al momento di consegnare le chiavi a Pirlo, è una persona pronta per allenare. Non credo che avrà problemi a gestire i tanti campioni della Juventus, sa parlare a certi calciatori. Questa scelta significa che probabilmente la Juventus sarà pronta a fare un mercato rivoluzionario, con scelte diverse. Credo che Pirlo abbia in testa delle idee importanti, immagino un ringiovanimento della squadra con giocatori che verranno gestiti in maniera equilibrata da una persona che lo è già di suo".