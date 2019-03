La Juventus pensa al dopo Allegri. In attesa di definire il futuro dell'allenatore pronto al faccia a faccia con il presidente Andrea Agnelli, il club bianconero si guarda intorno e valuta le possibili alternative per la panchina. Oltre alle piste Zidane e Guardiola, se ne apre un'altra che può portare a Conte. Sempre secondo Tuttosport, l'ex ct dell'Italia può tornare alla Juve con Pirlo come suo vice.