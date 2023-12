Adrien Rabiot ha già saltato il Genoa, ma per Frosinone la Juve e il suo allenatore valutano altre idee, più efficaci rispetto a un Fabio Miretti non apparso in piena forma. Ci sarebbe Hans Nicolussi Caviglia, candidato al pari di Samuel Iling-junior, che come Andrea Cambiaso è stato provato più di una volta da mezzala. L'idea che sta entrando in testa ad Allegri porta però al 2005 turco Kenan Yildiz, che vorrebbe in una posizione fluttuante tra centrocampo e trequarti. Lo riporta La Stampa.