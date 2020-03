Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus. Buffon discuterà del proprio futuro direttamente con il presidente Agnelli, Szczesny è fresco di rinnovo del contratto fino al 2024 con tanto di ritocco all'ingaggio sino a quota 7 milioni di euro netti a stagione. Ma di fronte a un'offerta importante, il club bianconero potrebbe cederlo per fare una plusvalenza: attenzione al milanista Donnarumma.



In difesa tra i centrali Bonucci e De Ligt sono le certezze, destinati a restare pure Demiral e Chiellini. Dalla scelta di quest'ultimo dipenderanno i destini di Rugani e Romero.

Terzini: Cuadrado ha prolungato fino al 2022, difficilmente si muoverà Danilo e invece molto probabilmente lo farà De Sciglio: la pista PSG è sempre calda. Come vice Alex Sandro occhi su Emerson Palmieri del Chelsea e Alex Telles del Porto, senza dimenticare Pellegrini in prestito al Cagliari.



A centrocampo nel mirino ci sono sempre Pogba (Manchester United), Tonali (Brescia) e Aouar (Lione) oltre all'arrivo già definito di Kulusevski.

In attacco interessa Icardi (Inter, in prestito al PSG), ma attenzione a Kane (Tottenham) oltre a Gabriel Jesus (Manchester City), Werner (Lipsia) e Haaland (Borussia Dortmund).