In positivo a centrocampo, con Rabiot che riprenderà subito il suo posto in mediana dopo lo stop forzato con il Genoa: un innesto fondamentale per gli equilibri bianconeri e il gruppo ricompattato da Max Allegri. In negativo in attacco, perchéE in fondo il dubbio è tutto qua, considerando come i diffidati (tanti e pesanti, Danilo e Gatti, Locatelli e Cambiaso) non dovrebbero condizionare più di tanto le scelte del tecnico bianconero che pure almeno un cambiamento dovrebbe concederselo in difesa: Alex Sandro verso una maglia da titolare, Weah pure può insidiare Cambiaso e Kostic. Ma il dubbio, come detto, è soprattutto in attacco. Perché in teoria ma pure in pratica Allegri non potrà non puntare sulla coppia Milik-Vlahovic, ma allo stesso tempo ormai da qualche giorno considera seriamente la pazza idea di lanciare subito Yildiz: difficile, non impossibile, in ogni caso almeno un ampio spezzone è previsto per il turco. Questa quindi la probabile formazione anti-Frosinone.Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. (A disp. Perin, Pinsoglio, Crespi, Gatti, Rugani, Weah, Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Yildiz). All. Allegri.Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean.Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).Diffidati: Cambiaso, Danilo, Gatti, Locatelli.