Piotr Zielinski nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Radio Marte, infatti, c'è stato un contatto tra il DS della Juventus Cristiano Giuntoli e l'agente del centrocampista del Napoli Bartolomej Bolek. Tuttavia, il polacco non ha intenzione per ora di prendere in considerazione l'ipotesi di andare a Torino, sperando sempre di rinnovare il contratto e di restare a vita in maglia azzurra.