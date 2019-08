Secondo Sky Sport, è sempre più vicino il ritorno al Cagliari dell'esterno classe 2000 Luca Pellegrini. Si è svolto oggi un incontro tra il presidente dei sardi Tommaso Giulini e gli agenti del difensore della Juventus, che ha già dato il via libera alla cessione in prestito. Definiti gli ultimi dettagli, Pellegrini si appresta a tornare in Sardegna.