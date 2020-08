Luca Pellegrini sembra destinato a restare alla Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'esterno mancino, di rientro dal prestito al Cagliari, potrebbe rimanere a Torino come vice Alex Sandro. E' pronto a giocarsi le sue carte nella prima fase del ritiro, in attesa di capire se farà parte della rosa di Andrea Pirlo, essendo uno di quei profili giovani e interessanti su cui basare la rivoluzione. Intanto, lui è già a Torino, come svelato nelle sue Instagram Stories. Tra 8 giorni inizia il ritiro alla Continassa, Pellegrini c'è.