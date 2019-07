Luca, nuovo terzino sinistro della, saluta su Instagram la, club in cui è cresciuto: "Prima di iniziare questa nuova avventura, volevo ringraziare l’AS Roma, per questi anni passati insieme, per il percorso del settore giovanile dove sono arrivati tanti trofei e grandi traguardi, fino ad arrivare in prima squadra. Durante questi anni ho conosciuto molte persone, e da ognuna di loro ho imparato qualcosa, dai mister ai compagni, dai team manager ai magazzinieri, dai dottori ai fisioterapisti.. Sono entrato 8 anni fa che ero un bambino, e adesso ne esco da persona più matura. Vorrei ringraziare di cuore i tifosi che mi sono stati vicini, dai primi momenti di difficoltà, alle piccole/grandi gioie che ho raggiunto con questa maglia, e che avrei voluto fossero più numerose. Da oggi per me inizia un nuovo percorso, che intraprenderò con tutto l’entusiasmo possibile come ho sempre fatto. Sono onorato di essere entrato a far parte del club più titolato in Italia, e tra i più titolati al mondo. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo cammino!".