E se la chiave per arrivare a Federico Chiesa fosse Luca Pellegrini? È quanto racconta l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui i bianconeri avrebbero nuovamente drizzato le antenne sull’esterno viola, che a Firenze percepisce un ingaggio da 1,6 milioni di euro che verrebbe triplicato a Torino. Al contempo, la Fiorentina punta forte sul terzino sinistro ex Cagliari, che può fungere da contropartita tecnica in una trattativa difficile, ma non impossibile.