Pellegrini al Cagliari. Stavolta ci siamo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'estern ex Roma - arrivato in bianconero proprio in virtù dello scambio con Leonardo Spinazzola - è ormai atteso a Cagliari, dove arriver all'inizio della prossima settimana per la firma sul contratto. La Juve vuole comunque mantenere il controllo sull'esterno mancino, ecco perché il club di Giulini pare abbia rinunciato al diritto di riscatto. Pellegrini è già stato a Cagliari nella scorsa stagione, anche allora a titolo temporaneo dai giallorossi. Sei mesi che hanno convinto i sardi e il mister Maran, che l'attende per una super stagione. Per la Juve si fa largo l'ipotesi Darmian, sempre in prestito.