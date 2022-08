Luca Pellegrini si appresta a lasciare la Juventus. Ieri i suoi agenti Enzo Raiola e Rafaela Pimenta hanno incontrato i dirigenti bianconeri alla Continassa di Torino per discutere del suo futuro.



Il terzino sinistro italiano (classe 1999 ex Roma) è in trattativa per andare a giocare in Germania con l'Eintracht Francoforte. Da dove la Juve ha preso il serbo Filip Kostic. Per Pellegrini (richiesto anche da Atalanta, Monza e Sampdoria) la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito.