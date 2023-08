cambia anche il mercato della. I blucerchiati erano infatti i rivali dei rossoneri nell'affare Pellegrino, ma alla luce dello sprint milanista ora cambiano strada. Un'alternativa la squadra guidata da Andrea Pirlo ce l'ha già pronta e corrisponde al nome diPer il classe 2002 dell'il Milan ha messo sul piattosulla futura rivendita. La richiesta del club brasiliano era di, ma il compromesso si può trovare a metà. Un affondo che cambia i piani della Samp che nei giorni scorsi aveva provato l'approccio per l'italo-argentino.La Sampdoria va quindi su, difensore centrale classe 2003, che la Juventus halo scorso 8 agosto. Operazione orchestrata da Giuntoli per portare in bianconero un buon, da mandare in prestito a farsi le ossa. E in questo senso, tanto da aver già avviato i contatti per una trattativa che è. Si tratta di unche porterebbe l'uruguaiano in una piazza ambiziosa come quella genovese, che punta alla promozione immediata in Serie A. In questo modo si accontentano tutti, o quasi: lacede il ragazzo per permettergli di adattarsi al calcio italiano e lacolma il vuoto in difesa. A rimetterci sono la- che nei giorni scorsi si era fatta avanti per Gonzalez - ma anche ilche aveva provato ad inserirsi nell'affare.