Toccherà ancora a Rodrigo, lì nel mezzo. Sarri ha scelto: Bentancur sarà il regista della Juve 2.0, al centro della squadra e del progetto da palla veloce. L'uruguaiano, come racconta il Corriere dello Sport, sta crescendo e il tecnico toscano non ha occhi che per lui. Intanto, no secco alle prime proposte di mercato: Il Barcellona infatti ha bussato alla porta bianconera: ha fatto il suo nome prima di virare su Pjanic, ma da Torino non c'è intenzione di mollare il colpo.