Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in casa Juventus sono sempre più convinti di poter dire addio a Paulo Dybala. Le prestazioni dell'attaccante argentino hanno però fatto crollare il suo valore di mercato e oggi di fronte a un'offerta da 80 milioni la Juventus non si opporrebbe all'addio. L'Inter ci sta pensando, ma non è l'unica.