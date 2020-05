Il futuro di Federico Chiesa, giocatore della Fiorentina, è ancora tutto da scrivere. La Juventus, che già lo scorso anno aveva fatto passi avanti per portarlo a Torino, sembra defilarsi, in luce degli interessamenti che arrivano dalla Premier per l'ala viola. Così, come riporta Radio Toscana, su Chiesa sono piombate Chelsea, Manchester United e anche l'Arsenal, tre squadre che sarebbero disposte ad avanzare le proprie offerte per il ventiduenne della Fiorentina. La Juve continua a monitorare, in Italia lo fa anche l'Inter, ma le voci che arrivano dall'Inghilterra sembrano farsi sempre più insistenti.