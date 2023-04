Juan Cuadrado, se sarà impiegato da Max Allegri questa sera contro l'Hellas Verona, raggiungerà le 300 presenze in partite ufficiali con la Juventus. La Stampa dedica un focus al futuro dell'esterno colombiano, classe 1988, che è in bilico ma che può anche finire per restare un'altra stagione in bianconero, rinnovando il contratto (con ingaggio da 5 milioni di euro) in scadenza a giugno. Allegri lo considera ancora prezioso per la causa bianconera, sia per il tour de force del mese di aprile, sia per il finale di stagione, sia, infine, per il futuro prossimo.



LA SCALATA - In caso di rinnovo, Cuadrado potrà dare l'assalto ai numero di giocatori oltre le 300 presenze come Pavel Nedved (327 presenze) e David Trezeguet (320).



IL PALMARES - Cuadrado, alla Juve dal 2015, ha collezionato finora 299 presenze in bianconero, con un bottino di 25 gol e un palmares di 5 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe.